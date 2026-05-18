Adım adım Yahudileştirme projesi

Filistinliler, soykırımcı İsrail'in park projesi için evlerini yıkmaya zorlanıyor. Doğu Kudüs'ün El-Bustan Mahallesinde yaşayan Filistinliler, İsrail Belediyesi'nin antik bir dini park inşa etmek amacıyla aldığı yıkım kararları nedeniyle kendi evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlanıyor. Mescid-i Aksa'nın hemen altındaki koridorda yer alan El-Bustan Mahallesi'nde, son iki yılda 57'den fazla Filistinli aileye ait ev yerle bir edildi. "Kralın Bahçesi" (Kings Garden) adı verilen ve Kudüs'ün yalnızca Yahudi geçmişine odaklanan arkeolojik temalı bir park projesi için boşaltılmak istenen mahallede, İsrail Belediyesi ev sahiplerine ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

YA YIK YA DA ÖDE

Evlerini İsrail iş makinelerinin yıkması durumunda yaklaşık 280 bin şekel (yaklaşık 4,3 milyon TL) tutarında fahiş bir "yıkım faturası" ile karşı karşıya kalan Filistinli aileler, bu maliyeti karşılayamadıkları için kendi kiraladıkları iş makineleriyle evlerini ve anılarını yıkmak zorunda kalıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, projenin Kudüs'ün çok kültürlü ve çok etnili yapısını tamamen silerek bölgeyi "yapay bir tarih parkına" dönüştürmeyi amaçladığını belirtiyor. Filistinli sakinlerin ruhsat başvurularını sistematik olarak reddeden Kudüs Belediyesi ise bölgenin konut alanına uygun olmadığını savunarak yıkımları meşrulaştırmaya çalışıyor.

SİLSİLE KAPISI HEDEFTE

Kudüs Valiliği de İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinlilere ait yaklaşık 20 taşınmaza el koyma planına karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya bitişik konumdaki Babü's-Silsile (Silsile Kapısı) Mahallesi'nde yer alan Filistin mülklerini gasbetmeyi amaçlayan bir planı onaylama hazırlığında olduğu belirtildi. Söz konusu plan kapsamında mahalle halkının zorunlu göçe maruz bırakılacağının dikkate çekildiği açıklamada, bölgedeki ticarethanelerin de Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla tahliye edileceği vurgulandı. Açıklamada, İsrail makamlarının el koymak istediği bölgede Osmanlı, Memlük ve Eyyubi dönemlerinden kalma İslami vakıf eserleri ile binaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 tarihi taşınmazın yer aldığı kaydedildi.

STRATEJİK ÖNEMDE

Babü's-Silsile Mahallesi'nin Mescid-i Aksa'ya çıkan en önemli geçiş güzergahlarından biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "Buranın hedef alınması, Eski Şehir içinde Yahudileştirme politikalarını fiiliyata dökme ve Aksa çevresini Filistinli sakinlerinden arındırma girişimlerinin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.



