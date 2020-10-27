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Dünya Aliyev uyardı Bize saldırı olursa F-16lar havalanır
ASYA

​Aliyev uyardı: Bize saldırı olursa F-16’lar havalanır

Aliyev uyardı: Bize saldırı olursa F-16’lar havalanır

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin desteğini bahane ederek Karabağ’a müdahale etme planı yapan ülkeleri uyardı: Bana hep ‘Türk F-16’lar sizde ne arıyor’ diye soruyorlar. Herkes biliyor ki F-16’lar yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi. Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16’ları görecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede bulunan Türk F-16’ların daha önceden tatbikat için geldiğini fakat kardeş Türkiye tarafından manevi destek için burada tutulduğunu söyleyerek, “Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16’ları görecekler.” dedi. Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak 2. Karabağ savaşının 1 aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için “vatan savaşı” olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk F-16'larıyla dünyaya meydan okudu: Eğer bize saldırırlarsa...
OYNAT 01:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk F-16'larıyla dünyaya meydan okudu: Eğer bize saldırırlarsa...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür' sözüyle Ermenistan'a sessiz kalan ülkelere yüklendi. 'Türk F-16'ların Azerbaycan'da ne işi var?' Sorularını da yanıtlayan Aliyev, ''Türk kardeşlerimiz onları bize manevi destek vermek için saklıyorlar. Eğer ki bize saldırırlarsa o F-16'ları görecekler orada'' ifadelerini kullandı.


ABD, RUSYA VE FRANSA İSTEMEDİ

Aliyev, Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmaya başlayınca yeni bir gerçekliğin oluştuğunu ifade ederek, “Bu üç ülke (ABD, Rusya ve Fransa) saldırgana yerini göstermek için tüm imkanlara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan’ı kurtarmak için çalışıyorlar. ‘Müzakere başlasın’ diyorlar. 28 yıldır müzakere süreci devam ediyor. Bıktık artık bu müzakerelerden. Biz BMGK kararlarını tek başına uyguluyoruz. Fakat bu BMGK’nın göreviydi” diye konuştu.

ATEŞKES İSTEYEN NEDEN SİLAH GÖNDERİYOR

Azerbaycan ordusuna provokasyonlara uymama konusunda talimat verdiğini bildiren Aliyev, “Bu konu çözüme kavuşmalıdır. Ya barış yoluyla ya savaş yoluyla. Barış yoluyla çözülmesini istiyorsanız Ermenistan’ın bizim topraklarımızdan çıkması lazım. Bize hangi bölgeden ne zaman çıkacaklarına dair takvim verilmelidir. Ermenistan savaş alanında önümüzde diz çöktü. Ateşkesi kullanarak güç toplamayı, yeniden saldırmayı planlıyorlar. Ermenistan’a son ayda toplu şekilde çeşitli silahlar gönderiliyor. Tüm listeleri bizde var. Hangi uçak neyi, nereye, ne zaman getirdi, hepsini biliyoruz. Ateşkes isteyen, Ermenistan’a neden silah gönderiyor? Silah vermeyin, bu mesele de bitsin. Bir taraftan ateşkes deniliyor, diğer taraftan onlara silah gönderiliyor. Bu ne demektir? Buna sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Azerbaycan ordusu Gubadlı şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını video ile duyurdu
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Azerbaycan ordusu Gubadlı şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını video ile duyurdu
Azerbaycan ordusu Gubadlı şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını bu video ile duyurdu.


F-16’LAR YERDE BEKLİYOR

Bu silahlarla ilgili hep sorduğunu ve sormaya da devam edeceğini bildiren Aliyev, “Nereden geliyor bu paralar? Bizim paramız var. Her şey şeffaftır. Kendi paramızla alıyoruz. Peki, borç içinde yüzen ülke bu silahları nasıl alıyor? Kim veriyor bunlara bu kadar silahı. Neden bunu soran yok? Bana hep ‘Türk F-16’lar sizde ne arıyor’ diye soruyorlar. Yanıt vermekten yoruldum. Herkes biliyor ki F-16’lar yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi, Türk kardeşlerimiz onları bize manevi destek vermek için burada tuttu. Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16’ları görecekler” ifadelerini kullandı.

17 KÖY DAHA ÖZGÜR

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan ordusunun Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyü Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev konuşmasında, Zengilan’da Birinci Alıbeyli, İkinci Alıbeyli, Rebend, Yenikend köyleri, Cebrail’de Govşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler köylerinin Gubadlı’da ise Padar, Efendiler, Yusifbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatag, Mollabürhan köyleri ve Gubadlı şehir merkezinin kurtarıldığını açıkladı.

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