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Almanya’da araç kalabalığa daldı

Almanya’da araç kalabalığa daldı

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç yayaların arasına daldı.

Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına sürdü. Alman Bild Gazetesi olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15'i ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin bölgedeki operasyonunu detaylandıran gazete "Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor" ifadelerini kullandı. 13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde yine bir araç sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış yaşanan olayda onlarca kişi yaralanmıştı. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Dün gerçekleşen olayla birlikte son 3 ay içerisinde 3 farklı araçlı saldırı gerçekleşmiş oldu.



#Almanya
#Saldırı
#Kaza

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