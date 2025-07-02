Avrupa sıcaklıklarla mücadele ediyor

Avrupa bu yaz da yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar, birkaç gündür Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı kavuruyor. Hava durumu, birçok ülkede yeni sağlık uyarılarının yayınlanmasına yol açtı. Öte yandan orman yangınlarına karşı itfaiyeciler de harekete geçirildi. Dünya Sağlık Örgütü görevlisi Marisol Yglesias Gonzalez, sıcak hava dalgasının 30 Haziran ile 3 Temmuz arasında 4 bin 500'den fazla ölüme neden olabileceğini söyledi. En kötü hava koşullarına sahip olan İspanya'da, Endülüs'ün Huelva eyaletindeki El Granado'da cumartesi öğleden sonra 46 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce haziran için en yüksek sıcaklık 1965 yılında Sevilla'da kaydedilen 45.2 dereceydi.