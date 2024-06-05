Bakan Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temaslarının son gününde Urumçi ve Kaşgar kentlerini ziyaret ediyor. Bakan Fidan'ın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzeyli ziyaret oldu.