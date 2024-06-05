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Dünya

Bakan Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'deki temasları kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaretinde Urumçi'de Çin Komünist Partisi Bölge Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

12:36 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde
Dışişleri Bakanı Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ziyareti kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile görüştü.



Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi ziyareti sırasında, Ma ve Tuniyaz ile görüştüğü belirtildi.


Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.





#Bölge Valisi Erkin Tuniyaz
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui
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