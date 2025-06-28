Çin, Güney Çin Denizi'nde geniş çaplı kurtarma tatbikatı yaptı

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre tatbikat, Çinlilerin "Yongşing" olarak adlandırdığı Paracel Adaları'ndaki Woody Adası açıklarında yapıldı.

"Son yılların en geniş çaplı kurtarma tatbikatı" olarak anılan faaliyete, 15 gemi, 2 kurtarma helikopteri ve 200'den fazla personel katıldı.





Tatbikat, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Sahil Güvenliği ve Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasını somutlaştırmak üzere buradaki ada ve resiflerden sorumlu idari birim olarak kurduğu Sanşa İl İdaresinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.





75 dakika süren tatbikatta denizlerde yakın dönemde meydana gelen kazalardan örnek alınan acil durum senaryolarına bağlı kurtarma görevleri icra edildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.





Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.





Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.







