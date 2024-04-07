Çin ile Japonya arasında yeni gerilim: Sahil güvenlik gemileri ile kara sularına girdi

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'nın açıklamasına göre, Uotsuri ve Minami-koji adalarına yaklaşarak bölgede 31 saat kalan Çin'e ait gemiler, Japon sahil güvenliğinin uyarılarının ardından ayrıldı.

Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığına göre son olay, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 8. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.