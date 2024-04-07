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Dünya

Çin ile Japonya arasında yeni gerilim: Sahil güvenlik gemileri ile kara sularına girdi

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları civarında Japon kara sularını ihlal ettiği öne sürüldü. Beş ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in hak iddia ettiği, kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

07:16 - 7/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'nın açıklamasına göre, Uotsuri ve Minami-koji adalarına yaklaşarak bölgede 31 saat kalan Çin'e ait gemiler, Japon sahil güvenliğinin uyarılarının ardından ayrıldı.


Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığına göre son olay, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 8. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.


Tartışmalı adalar


Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.


5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in hak iddia ettiği, kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.




#Çin
#Japonya
#Senkaku Adaları
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