Direnişin sembol isimlerine özgürlük kapısını kapattılar: Abbas yönetimi engel oldu
Furkan Erten
12:0712/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Abbas yönetiminin, direnişin kahramanlarının özgürlüğüne kavuşmasını engellediği ortaya çıktı.
Filistin direnişinin sembol isimlerinin İsrail zindanından çıkışına Abbas yönetimi engel oluyor. Esir takası anlaşmasında Hamas’ın hazırladığı ve Mervan Barguti ile Abdullah Galib Bergusi gibi isimlerin yer aldığı listenin kabul edilmemesi için Abbas yönetimi İsrail’e haber gönderdi.
Gazze’de yaptığı katliamların ardından terör devleti İsrail geri çekilmek ve ateşkes anlaşmasına mecbur kaldı. Köşeye sıkışan Siyonist İsrail, Hamas ile esir takası anlaşması da yaptı. Uzun süredir İsrail zindanlarında kalan Filistinliler için aralanan özgürlük kapısını ise Mahmud Abbas liderliği kapattı.
İsrail’e haber gönderdiler
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre Fetih Hareketi’nin önemli isimlerinden Mervan Barguti ile Kassam’ın önemli isimlerinden Abdullah Galib Bergusi’nin ismi esir takası listesine eklendi. Hamas bu iki ismi özgürlüğüne kavuşturmak isterken Abbas yönetimi engel oldu. İsrail’e haber gönderen Abbas ekibi, listenin kabul edilmemesini sağladı.
Fetih’e lider olmasına kesin gözüyle bakılıyor
Mervan Barguti Fetih Hareketi içerisinde önemli bir yere sahip. 15 yaşında başladığı direniş mücadelesinde Yaser Arafat’ın yanında yer aldı. 1987'de Birinci İntifada Batı Şeria'da lider olarak öne çıktı. Eylül 2000'de İkinci İntifada ise Batı Şeria’nın Fetih lideri oldu.
2002 yılında tutuklanan Barguti’nin hâlâ Batı Şeria’da oldukça ciddi kitlesi var. Fetih’in lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Barguti, son seçimlerde devlet başkanlığına aday olacağını duyurmuştu. Bunun ardından Abbas seçimleri iptal etmişti.
Siyonistlerin korkulu rüyasını engellediler
Abdullah Galib Bergusi, onu hepimiz “Yoldaki Mühendis” ismiyle tanıyoruz. Kuveyt’ten Kore’ye, Ürdün’den Filistin’e dek birçok bölgede yaşadı. Ülkesinin işgaline dayanamadı ve öğrendiği teknik bilgileri İsrail’e saldırı için kullandı. Sansasyonel eylemlere imza atan Yoldaki Mühendis, Siyonistlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Kassam Tugayları’yla birçok direniş operasyonu gerçekleştiren Bergusi, 67 müebbet cezasına çarptırıldı. Bergusi’nin Ramallah ve Batı Şeria’da kuvvetli oluşu, bu noktadaki direnişi aktifleştirmesi Abbas yönetiminin hoşuna gitmeyeceği için özgürlüğü engellendi.
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