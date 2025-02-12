Direnişin sembol isimlerine özgürlük kapısını kapattılar: Abbas yönetimi engel oldu

Abdullah Galib Bergusi, onu hepimiz “Yoldaki Mühendis” ismiyle tanıyoruz. Kuveyt’ten Kore’ye, Ürdün’den Filistin’e dek birçok bölgede yaşadı. Ülkesinin işgaline dayanamadı ve öğrendiği teknik bilgileri İsrail’e saldırı için kullandı. Sansasyonel eylemlere imza atan Yoldaki Mühendis, Siyonistlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Kassam Tugayları’yla birçok direniş operasyonu gerçekleştiren Bergusi, 67 müebbet cezasına çarptırıldı. Bergusi’nin Ramallah ve Batı Şeria’da kuvvetli oluşu, bu noktadaki direnişi aktifleştirmesi Abbas yönetiminin hoşuna gitmeyeceği için özgürlüğü engellendi.