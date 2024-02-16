|
Dünya

Epstein davasında yeni gelişme: FBI faaliyetlerden haberdar olmasına rağmen harekete geçmedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine engel olmamakla suçlanıyor.

12:30 - 16/02/2024 vendredi
AA
Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein.

The Hill'in haberine göre, Esptein'ın fuhuş ağı mağdurları, FBI hakkında, 1996'dan beri söz konusu faaliyetlerden haberdar olduğu ancak bu konuda herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle dava açtı.


Dava dosyasında, davacıların "fuhuş ticaretine maruz kalmasına, tehdit edilmesine, istismar, tecavüz ve işkenceye uğramasına", FBI'ın ihmalinin "doğrudan ve dolaylı olarak" yol açtığı iddiası yer aldı.


Bilgileri gizli tutulan davacılar, FBI'ın elinde Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine ilişkin birçok delil bulunmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını ileri sürdü.

FBI'ın, elinde bulundurduğu fotoğraf, video ve diğer somut kanıtları görmezden gelerek Epstein'ın suç ortağı olduğu savunulan dava dosyasında, "Sahip oldukları protokol ve kuralların aksine, FBI uygun önlemleri alamadı ve yıllarca soruşturmaları örtbas etti" ifadesi kullanıldı.



Jeffrey Epstein olayı


En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.


Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.


Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.



Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.


Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.


İsrail'in ünlüleri ve siyasetçileri kontrol etme operasyonu: Epstein
İsrail'in ünlüleri ve siyasetçileri kontrol etme operasyonu: Epstein

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davası kamuoyuna duyuruldu. Dünya, Epstein dava dosyalarını konuşuyor. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda dünyaca ünlü isimler ve siyasetçilerin adı geçiyor. Skandallar silsilesinin yankıları sürerken her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Jefrey Epstein'in İsrail ajanı olduğu ve bu skandalların hepsinin Mossad'ın bilgi toplaması ve ünlülere şantaj uygulaması için yapıldığı söyleniyor. Peki, dosyada adı geçen dünyaca ünlü isimler kim, hakkındaki korkunç iddialar neler? İşte Epstein dosyasına dair detaylar...

#Jeffrey Epstein
#FBI
#Epstein Davası
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri