Google’a AB’den yeni rekabet soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu, Google’ın çevrim içi içeriklerde olası rekabet hukuku ihlallerine ilişkin resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, şirketin yayıncıların dijital içeriklerini yeterli tazminat sunmadan ya da içerik kullanımına engel koyma seçeneği vermeden kullandığı yönündeki endişelere dikkat çekildi.





Komisyon, Google’ın yapay zekasını üçüncü tarafların içerikleriyle izinsiz eğittiği iddialarını da inceleyecek.





"İlerleme temel ilkeleri zedeleyemez"





AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, yapay zekanın sunduğu fırsatların önemli olduğunu ancak bunun temel değerlerden taviz verilerek sağlanamayacağını ifade etti. Ribera, “Google’ın yayıncıları ve içerik oluşturucuları haksız koşullara zorlayıp rakip yapay zeka geliştiricilerini dezavantajlı duruma düşürerek rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyoruz.” dedi.





İçerik üreticiler izin vermek zorunda ancak ücret almıyor





Mevcut uygulamada içerik üreticileri, çalışmalarının Google tarafından üretken yapay zekâ modellerini eğitmek dahil çeşitli amaçlarla kullanılmasına onay vermek durumunda kalıyor. Ancak bu kullanım karşılığında herhangi bir ödeme yapılmıyor.





YouTube’un rakip şirketlerin platformdaki içeriği kendi yapay zekâlarını geliştirmek için kullanmasını yasaklaması da soruşturmada dikkat çeken unsurlar arasında. Bu uygulamanın, Google’a yapay zekâ geliştirme alanında haksız avantaj sağladığı ileri sürülüyor.





Dijital platformlar sıkı denetim altında





AB hukukuna göre Avrupa’da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar, sıkı teknoloji kurallarına uymakla yükümlü. Google hakkında başlatılan yeni soruşturmanın ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Şirket, aynı zamanda yayıncılara ayrımcılık yapmak da dahil olmak üzere diğer rekabet ihlali iddialarıyla ilgili davalarla da karşı karşıya.





AB kurallarını ihlal eden platformlara yüksek tutarlı para cezaları verilebiliyor.











