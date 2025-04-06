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Güney Kore'de helikopter düştü: Bir ölü

Güney Kore'de helikopter düştü: Bir ölü

12:246/04/2025, Pazar
IHA
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Helikopter orman yangınlarına müdahale ediyordu.
Helikopter orman yangınlarına müdahale ediyordu.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Güney Kore'de helikopter düştü. Daegu şehrinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.


İtfaiye yetkililerine göre, helikopter, yerel saatle 15.41'de Daegu'nun kuzeybatısındaki bir dağa düştü.


Bir helikopter daha düşmüştü

Güney Kore'de geçtiğimiz ay orman yangınları yaşanmış, 30 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralanmıştı. Geçtiğimiz hafta devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir helikopter daha düşmüş ve pilot yaşamını yitirmişti.



#Güney Kore
#uçak kazası
#dünya

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