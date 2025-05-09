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Hamas ABD'nin iddialarını yalanladı: İsrail'in suçlarını meşrulaştıramazsınız

Hamas ABD'nin iddialarını yalanladı: İsrail'in suçlarını meşrulaştıramazsınız

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
21:149/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hamas'tan soykırım iş birlikçisi ABD'ye sert cevap
Hamas'tan soykırım iş birlikçisi ABD'ye sert cevap

İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin 'Hamas'ın Gazze'ye giden insani yardımları zapt ettiği' yönündeki iddialara sert çıkarak 'Amerikan hükümetinin İsrail'in soykırımına ortak olmasına' tepki gösterdi.

Gazze'de
soykırımcı İsrail işgaline karşı hürriyet ve onur mücadelesi
veren Hamas Hareketi, Amerikan
İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin
kendilerine yönelik çirkin ithamlarına
sert çıktı.
Tüm dünyanın
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve faşist hükümetinin suçları
karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Hamas, Huckabee'nin
"Gazze'ye giden yardım konvoylarını Kassam Tugayları zapt ediyor"
iddialarını yalanladı.
Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

"ABD'nin işgal varlığı nezdindeki İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Hamas'ın insani yardımları kontrol ettiği yönündeki suçlamaları gerçeklikten tamamen kopuktur. Bu iddialar, Gazze'de faaliyet gösteren tüm BM kuruluşları ve yardım örgütleri tarafından çürütülmüş olan Siyonist yalanlarını yinelemekten ibarettir. Büyükelçi bu yanlış iddiaları, İsrail'in yerinden etme ve aç bırakma politikaları yoluyla boyun eğdirme planlarına ABD'nin suç ortaklığını meşrulaştırmak için kullanmaktadır.


Tüm dünya, terörist Netanyahu ve faşist hükümetinin, tüm silah ve savaş araçlarıyla soykırıma tabi tutulan 2.25 milyondan fazla insana açıkça ilan edilmiş bir açlık politikası uygulayarak işlediği eşi benzeri görülmemiş savaş suçlarına tanık olmuştur.


Bizler İslami Direniş Hareketi (Hamas) olarak Gazze'deki halkımızın, BM ve uluslararası yardım mekanizmaları aracılığıyla onurlu bir şekilde insani yardım alma hakkını bir kez daha teyit ediyoruz.


Gazze'de insani ilkeleri ihlal eden herhangi bir plana katılmayı reddeden uluslararası insani yardım kuruluşlarının yanı sıra BM ve kurumları tarafından ifade edilen tutumlar, uluslararası toplumu, yardımın askerileştirilmesini ve insani standartların açık bir ihlalini teşkil eden açlığı yönetmek için bir araca dönüştürülmesini önlemek üzere acilen harekete geçmeye zorlamaktadır.


Çabalar, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin Gazze'ye uyguladığı suç ablukasını kırmaya ve şu anda Mısır tarafında yığılmış olan yardım konvoyları ve kamyonlar için geçişlerin derhal açılmasını zorlamaya odaklanmalıdır.

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