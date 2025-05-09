Hamas ABD'nin iddialarını yalanladı: İsrail'in suçlarını meşrulaştıramazsınız

Gazze'de soykırımcı İsrail işgaline karşı hürriyet ve onur mücadelesi veren Hamas Hareketi, Amerikan İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendilerine yönelik çirkin ithamlarına sert çıktı.

Tüm dünyanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve faşist hükümetinin suçları karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Hamas, Huckabee'nin "Gazze'ye giden yardım konvoylarını Kassam Tugayları zapt ediyor" iddialarını yalanladı.

Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

"ABD'nin işgal varlığı nezdindeki İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Hamas'ın insani yardımları kontrol ettiği yönündeki suçlamaları gerçeklikten tamamen kopuktur. Bu iddialar, Gazze'de faaliyet gösteren tüm BM kuruluşları ve yardım örgütleri tarafından çürütülmüş olan Siyonist yalanlarını yinelemekten ibarettir. Büyükelçi bu yanlış iddiaları, İsrail'in yerinden etme ve aç bırakma politikaları yoluyla boyun eğdirme planlarına ABD'nin suç ortaklığını meşrulaştırmak için kullanmaktadır.





Tüm dünya, terörist Netanyahu ve faşist hükümetinin, tüm silah ve savaş araçlarıyla soykırıma tabi tutulan 2.25 milyondan fazla insana açıkça ilan edilmiş bir açlık politikası uygulayarak işlediği eşi benzeri görülmemiş savaş suçlarına tanık olmuştur.





Bizler İslami Direniş Hareketi (Hamas) olarak Gazze'deki halkımızın, BM ve uluslararası yardım mekanizmaları aracılığıyla onurlu bir şekilde insani yardım alma hakkını bir kez daha teyit ediyoruz.





Gazze'de insani ilkeleri ihlal eden herhangi bir plana katılmayı reddeden uluslararası insani yardım kuruluşlarının yanı sıra BM ve kurumları tarafından ifade edilen tutumlar, uluslararası toplumu, yardımın askerileştirilmesini ve insani standartların açık bir ihlalini teşkil eden açlığı yönetmek için bir araca dönüştürülmesini önlemek üzere acilen harekete geçmeye zorlamaktadır.



