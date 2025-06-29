İngiltere İHA’lara karşı önlem alıyor: Askeri araçlara lazer silahı yerleştirilecek

İngiltere ordusunun “terör örgütleri” ya da “düşman uluslardan” gelecek olası saldırılara karşı ülkeyi korumak için askeri araçlara “anti-drone” lazerler yerleştireceği belirtildi.





The Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, İngiltere’yi “sürü saldırılarından” korumak amacıyla askeri araçlara insansız hava araçlarını (İHA) vurarak düşürebilecek lazer silahları yerleştirilecek.





HEDEFİNİ ISITARAK PATLATIYOR

Savunma uzmanlarına göre, lazer silahlarının olduğu askeri araçlar hem hava üslerinin hem de kritik ulusal altyapının korunmasında etkili olabilir. Bu kapsamda tanklara, zırhlı personel araçlarına ve keşif araçlarına lazer yerleştirilecek. Bu lazerlerin yaklaşık 1,6 kilometre öteden havadaki İHA’ları patlatabileceği düşünülüyor.





Lazer planlarının detayları, İngiltere’nin "Rusya ve Çin’den gelen tehditlere karşı" savunma harcamalarını artırma yoluna gittiği bir dönemde basına yansıdı.





Konu hakkında verilen bilgilere göre, “doğrudan enerji silahları” olarak bilinen lazerler, yoğun bir kızılötesi ışın ile ateş ediyor, bu da hedefin ısınıp infilak etmesine sebep oluyor. Lazerlere aynı zamanda İHA’ları takip edebilen sensörlerin de yerleştirilmesi bekleniyor. Böylelikle silahın hedefine “kilitli” kalmasının sağlanması isteniyor.





IŞIK HIZINDA VURABİLİYOR

Bu silahlar, geleneksel silahların aksine hedeflerini ışık hızında vurabiliyor ve mühimmat konusunda ise “neredeyse sınırsız” kabul ediliyor.





İngiltere Savunma Bakanlığı, bu ay başında yaptığı açıklamada, lazerlere 1 milyar sterlin yatırım yapacağını duyurmuştu. Lazer planının detayları ise bakanlığın savunma şirketlerine yaptığı “ön pazar iş bildiriminde” ortaya çıktı.



