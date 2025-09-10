İngiltere’de açlık krizi: 14 milyon kişi gıdaya ulaşamıyor

Raporda, 2022’de 11,6 milyon olan açlık yaşayan kişi sayısının iki yılda 2,5 milyon arttığı kaydedildi. Uzmanlar, düşük gelir, yetersiz sosyal yardım, artan kira ve enerji fiyatlarını krizin başlıca nedenleri arasında gösterdi.





Çocuklar en büyük risk altında

Verilere göre, beş yaş ve altındaki çocukların yüzde 31’i açlık riski olan hanelerde yaşıyor. Gıda bankası kullanan hanelerin yaklaşık üçte biri çalışan ailelerden oluşuyor. Bu durum, ücretli işin artık yoksulluğa karşı koruma sağlamadığını ortaya koyuyor.





Özel kiracıların yüzde 28’i, sosyal konut kiracılarının ise yüzde 44’ü gıda güvencesizliği yaşıyor. Ev sahiplerinde bu oran yüzde 8’e kadar düşüyor.





Hükümete baskı artıyor

Çalışmayı hazırlayan uzmanlar, İşçi Partisi hükümetine hızlı adımlar atması çağrısında bulundu. Özellikle “iki çocuk” sınırı olarak bilinen yardım kısıtlamasının kaldırılması talep ediliyor. Bu politikanın sona erdirilmesi hâlinde 670 bin kişinin ciddi yoksulluktan kurtulabileceği, bunların 470 bininin çocuk olacağı hesaplanıyor.





Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu CEO’su Alison Garnham, “Bu sınırlama, her gün yüzlerce çocuğu yoksulluğa sürüklüyor. Politika kaldırılmazsa, bu parlamentonun sonunda çocuk yoksulluğu bugünkünden daha yüksek olacak” dedi.





“Siyasi bir skandal”

Muhalif İşçi Partisi milletvekili Kim Johnson, açlığı “skandal bir siyasi başarısızlık” olarak nitelendirdi. Bağımsız milletvekili Rachael Maskell ise barınma maliyetleri ve hayat pahalılığının aileleri ezdiğini belirterek hükümeti kapsamlı bir yoksullukla mücadele stratejisi açıklamaya çağırdı.





Hükümetin açıklaması

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gıda bankalarına bağımlılıktaki kabul edilemez artışı durdurmaya kararlıyız. Yoksul çocukların aç kalmaması için 1 milyar sterlinlik destek paketiyle ücretsiz okul yemekleri ve tatil döneminde gıda desteği sağlıyoruz” denildi.



