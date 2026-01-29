İran’a çalışan altı casus tutuklandı

İran istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen 1’i İran uyruklu 6 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde “siyasal ve askeri casusluk” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 6 şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat mensupları ile Türkiye’de irtibatı bulunan ve hem Türkiye’de konuşlu askeri üs ile önem arz eden bölgeler, hem de yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

İNCİRLİK’TE KEŞİF

İran istihbarat mensubu oldukları değerlendirilen “Hacı” kod adlı Najaf Rostami ile Mahdi Yekeh Dehghan’ın, Türkiye’deki 6 şüpheliye talimat verdiği, bu talimatlar doğrultusunda Adana’daki İncirlik Hava Üssü çevresinde keşif ve gözetleme yapıldığı, üs ve çevresinin fotoğraf ve video kayıtlarının alındığı, araç ve şahıs hareketliliğinin tespit edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Söz konusu keşif faaliyetlerinin, İran istihbaratının planladığı operasyonel faaliyetler kapsamında yürütüldüğü, toplanan görüntü ve konum bilgilerinin dijital iletişim uygulamaları üzerinden İran tarafına iletildiği kaydedildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SİHA SEVKİYATI

Şüphelilerin, İran’dan temin edilen İHA/SİHA’ların Türkiye üzerinden KKTC veya GKRY’ye sevk edilmesine yönelik planlamalarda yer aldıkları, bu amaçla güzergah, teslim noktası ve kullanılabilecek alanlara ilişkin bilgi topladıkları da belirlendi. Bunun üzerine İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı. Şüpheliler “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı.

İRANLI İSTİHBATÇIYA ÇOK SAYIDA MESAJ

Şüphelilerden Ashkan Jalali’nin dijital materyallerinde yapılan incelemede, İran istihbarat mensubu olduğu değerlendirilen Najaf Rostami ile çok sayıda mesajlaşma kaydının bulunduğu, bu yazışmalarda “konum gönderme”, “harita paylaşma”, “yakın mı”, “fotoğraf at” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. İncelemelerde, Remzi Beyaz’ın Najaf Rostami’yle yaptığı yazışmalarda “drone”, “konum”, “otel”, “buluşma” gibi içeriklerin yer aldığını saptandı.







