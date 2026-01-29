İran’ın istikrarı bizim için önemli

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci, Suriye, Gazze ve İran'daki gelişmeler oldu. MGK'da İran’ın istikrar ve huzurunun, bölgenin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi. Suriye’de huzur, güvenlik ve refahın arttırılması için sergilenen çabaların da süreceği vurgulandı.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. 3 saat süren toplantının ana gündem maddeleri, Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze ile İran, Somali ve Avrupa’daki gelişmeler oldu. Toplantının ardından yayımlanan bildiride “Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir" denildi.
İRAN’IN İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulurken, bildiride, "'Terörsüz Türkiye' hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı. Suriye’de huzur, güvenlik ve refahın arttırılması için sergilenen çabaların da süreceği vurgulandı. Bildiride, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında da "Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen artıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki son durumun değerlendirildiği toplantıda ayrıca Somali'nin toprak bütünlüğüne destek verildi. Bildiride, İran'da yaşananlar için de şunlar kaydedildi:
"İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış, komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir."
Mirziyoyev bugün Türkiye’de
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında, Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icra edileceğini belirtti. “Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir” diyen Duran, Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışının gerçekleştirileceğini kaydetti.