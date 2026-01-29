İran’ın istikrarı bizim için önemli

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. 3 saat süren toplantının ana gündem maddeleri, Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze ile İran, Somali ve Avrupa’daki gelişmeler oldu. Toplantının ardından yayımlanan bildiride “Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir" denildi.

Terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulurken, bildiride, "'Terörsüz Türkiye' hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı. Suriye’de huzur, güvenlik ve refahın arttırılması için sergilenen çabaların da süreceği vurgulandı. Bildiride, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında da "Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen artıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki son durumun değerlendirildiği toplantıda ayrıca Somali'nin toprak bütünlüğüne destek verildi. Bildiride, İran'da yaşananlar için de şunlar kaydedildi: