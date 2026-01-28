Şiddetin ve silahın raf ömrü doldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle bölgemizde artık çok farklı rüzgarların eseceğini söyledi.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Türk inşaat sektörü hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firması listesinde yer alan 250 firmanın 45’i Türk firmaları oldu.” dedi.

2025’TE REKORLAR KIRDIK

“2025 yılı ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Enflasyon düştükçe, mali disiplin sürdükçe, cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır. Bu sayede büyüme 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin önünde yeni kapılar açılıyor, yeni fırsat pencereleri aralanıyor. Gazze’de mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye’de 13,5 yıl boyunca kardeşlerimize kucak açmamızın, küresel siyasette ilkeli, onurlu, vicdanlı bir duruş sergilememizin bereketini ziyadesiyle göreceğiz. Özellikle Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek.”

YATIRIMLAR ARTACAK

“Ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek. Suriye’nin tamamında, bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak. 1 milyona yakın Suriyelinin hayatına mal olan zulmün etkileri silindikçe, Türkiye’nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça bölgemizde artık çok farklı rüzgârlar esecek. Bunun emarelerini şimdiden görebiliyoruz.”

UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR

“8 Aralık devriminin üzerinden henüz 1 yıl geçmişken Suriye’de daha önce hayal dahi edilemeyen adımlar atıldı. Ekonomik yaptırımlar kalktı. Sosyal ve siyasal alanda da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Şara’nın yayınladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının güvenceye alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kalkınma seferberliğinin uzun süredir terör örgütlerinin işgali altında olan bölgelerde de yankı bulacağına inanıyoruz. Suriye halkının refahı için harcanması gereken kaynaklar artık yer altında tünel yapmaya değil; yer üstünde okul, hastane, fırın, fabrika, yol yapmaya harcanacak. Suriye’nin zenginlikleri terör tahkimatı yerine eğitim için, sağlık için, halkın refah seviyesini artıracak faydalı projeler için kullanılacak.”

TERÖRÜN RAF ÖMRÜ DOLDU

Suriyelilerin çatışmadan bunaldığını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Suriye halkı huzur istiyor. Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Terörün, şiddetin, silahın raf ömrü dolmuş, bunların devri kapanmış; bilhassa daha 14-15 yaşındaki çocukları öne sürüp çocukların arkasına saklanıp onların kanı ve canı üzerinden netice alma imkânı kalmamıştır. Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum; bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. İstismarcılara prim vermeyin.”





Mutabakata uyulmayarak hata yapıldı

Türkiye’nin dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmayacağını ifade eden Erdoğan, “Sınırımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizden gelen insani yardım taleplerini, Suriye hükûmetiyle yakın iş birliği içinde karşılıyoruz” değerlendirmesi yaptı. “Suriye hükümeti de en başta Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara olmak üzere bu konuda gerçekten çok büyük bir hassasiyet sergiliyor” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağduyulu bir yol izleniyor.”

TAM ENTEGRASYON ÇOK ÖNEMLİ

“Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz. Suriye’de 10 Mart Mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak’taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak’ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum.”





Nijerya ile hedef 5 milyar $

rbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptıkları görüşmelere dair, "5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık" bilgisini paylaştı.

PETROL İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, iki ülke arasında başta ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini dile getirerek, görüşmede Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarını destekleyecek fırsatları görüştüklerini kaydetti. Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi'nin kuruluşunu kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, TİKA'nın Abuja'da ofis açacağını söyledi. Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik" diye konuştu. Nijerya'nın, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla işbirliğine önem veriyoruz."

REFAHI BİRLİKTE KURMAYA HAZIRIZ

Konuk Cumhurbaşkanı Tinubu ise “(Türkiye ile) Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük" ifadelerini kullandı.





9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Kültür ve turizm, medya ve iletişim, yükseköğretim ve eğitim, helal kalite altyapısı ticaret ortak komitesi, askeri iş birliği, diplomasi ile aile konularını içeren anlaşmalar imza altına alındı.





Suriye’de devrimin bereketini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) Suriye yönetiminin yaptığı operasyonlara vurgu yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının açılışında Erdoğan, “Suriye’de yönetim güçlendikçe devrimin bereketini göreceğiz” dedi.

DAHA FAZLA KENETLENECEĞİZ

Suriye’deki gelişmeler ışığında Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Erdoğan, “Bu süreci baltalamaya çalışacak olanlar var. Bunun içinde Cumhur İttifakı’na nifak tohumları sokmaya çalışanlar olabilir. Daha fazla kenetlenip, Terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceğiz” ifadelerini kullandı.





Suriye'de ateşkes ve entegrasyon önemli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel çok sayıda gelişme ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.



