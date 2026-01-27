Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Nijerya stratejik ortağımız"

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizde gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Nijerya’ya 2021 yılında gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nijerya’ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya’daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA’mızın Abuja’da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi"

Nijerya’nın Afrika’da en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Tinubu’nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibariyle değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazırız"

Afrika’da ve Afrika’nın özellikle sahil bölgelerinde terör örgütlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Erdoğan, "Sayın Tinubu’nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz"

Eğitim alanında da iş birliğinin konuşulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Maarif Vakfımızın Nijerya’da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya’nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz."

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, "(Türkiye ile) Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nijerya adına Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyleyen Tinubu, "İş birliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazırız"

Tinubu, her iki ülke için önemli hususları ele aldıklarına işaret ederek, "Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi, birtakım engellerin ortadan kaldırılması, bütün bunları konuştuk. Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke halklarına faydalı olacak, bilhassa ekonomik faaliyetleri ele aldıklarını vurgulayan Tinubu, "Özellikle de Afrika kıtasının istikrarına, barışına yapılabilecek katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz biz Nijerya olarak. Etrafında zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan bir ülkeyiz." diye konuştu.

"Size teşekkür ediyorum değerli kardeşim"

Tinubu, terörle mücadele konusunun da görüşüldüğünün altını çizerek, "İstikrarsızlaştırma, haydutluk faaliyetleri bizim coğrafyamızda rastladığımız, etrafımızda gördüğümüz, korku salan faaliyetler. Bunları konuştuk. Bunları aşabilmek için bir arada çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Bunun için size teşekkür ediyorum değerli kardeşim." ifadelerini kullandı.

"Taahhüdümüz konusunda bana tam olarak güvenebilirsiniz"