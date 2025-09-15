Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail bir yüksek katlı binayı daha vurdu

İsrail bir yüksek katlı binayı daha vurdu

15:5315/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İsrail ordusunun, Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurduğu bildirildi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin en yüksek binası olan Al-Ghifari gökdelenini vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında, etrafında çadırların da bulunduğu 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" isimli binayı vurdu.

Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin en yüksek binalarından El-Gıfari Kulesi'ni de yerle bir etti.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi sakinlerine, özellikle "kırmızı renkle işaretlenen" El-Gıfari Kulesi" ve çevresindeki çadırları vuracakları tehdidinde bulundu.

Binanın içinde veya çevresinde "Hamas'a ait terör altyapılarının" bulunduğunu iddia eden Adraee, binanın ve çevresindeki çadırların derhal boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsünün paylaşımından kısa bir süre sonra, saldırı uyarısı yapılan bina İsrail ordusunca bombalandı.

İsrail ordusu, söz konusu binanın çevresindeki bazı evleri de yerle bir etti.

Bölgedeki yaklaşık bir kilometrekarelik alan siyah dumanla kaplanırken, saldırı bölge sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

Gazze kentinin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı "El-Gıfari Kulesi" içinde, Filistinli ailelere ait yüzlerce dairenin yanı sıra medya kuruluşlarının, medya prodüksiyon şirketlerinin ve diğer ticari işletmelerin ofisleri de bulunuyordu.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı için gözler FOMC tarihinde: ABD Merkez Bankası 2025 toplantı takvimi