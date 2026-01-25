Yeni Şafak
İsrail ordusu iki çocuğu daha katletti

04:0025/01/2026, Pazar
Soykırım devleti, Gazze'de iki çocuğu daha katletti.
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik masum çocukları hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, dün Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliye’ye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 14 yaşındaki Selman Zekeriya ile 15 yaşındaki Muhammed Yusuf Zevara isimli iki çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırı sonucunda yaşamını yitiren çocukların cenazeleri, kentteki Şifa Hastanesi’ne getirildi. Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saldırılarda 3 Filistinli daha yaralandı. İsrail ordusuna ait Quadcopter’lerin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus üzerinde de uçuş yaptığını belirten yerel kaynaklar, bir İHA’nın Mueyyid Ebu Muammer adlı 47 yaşındaki bir Filistinliye ateş açarak yaraladığını kaydetti. İsrail ordusuna ait ağır zırhlı araçların da Han Yunus’un doğusundaki bölgelere aralıklı olarak bombardıman düzenlediği belirtilirken, yine Han Yunus’un batısındaki sahil kesiminin İsrail’e ait hücum botlar tarafından hedef alındığı aktarıldı. İsrail ordusunun, 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden beri Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği bildirildi.



#israil
#soykırım
#Gazze
#Filistin
