İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor

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İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan
İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen alçak eylemin ardından skandalların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi.
Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e Türkiye'den tepki üstüne tepki verildi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.
Irkçı siyasetçinin eylemlerine yıllardır göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor.
2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarını sürdüren Paludan Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.