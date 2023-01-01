İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Stokholm'de terör örgütü PKK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemine sessiz kalan İsveç hükümetine, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diyerek tepki gösterdi. Bu konudaki tepkilerini İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğini aktaran Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.