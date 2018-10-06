Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoğrafı yayınlandı

Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.
Geçtiğimiz Ağustos ayında zalim Esed'in eşi Esma Esed'e meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye rejiminden yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.
صامدة.. قويه.. تتابع معركتها مع العلاج دون أن تنقطع عن عملها ومكتبها،
إنها #أسماء_الأسد السيدة الأولى في
الجمهورية العربية السورية
العدرا تكون معك ❤️ pic.twitter.com/58s3kswukA
صامدة.. قويه.. تتابع معركتها مع العلاج دون أن تنقطع عن عملها ومكتبها،
Suriye rejiminin sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esed’e askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.
Kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.