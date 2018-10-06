Dünya Kansere yakalanan Esma Esedin fotoğrafı yayınlandı
ORTADOĞU

Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoğrafı yayınlandı

2011'den bu yana kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Tedaviye ilk başladığı günlerde 'Esma Esed'in durumu iyi' açıklamaları yapılmıştı ancak bu fotoğraf Esma Esed'in sağlık durumunun iyi olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.
Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.

Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in son fotoğrafı, hastalığının oldukça ilerlediğini düşündürdü.

Geçtiğimiz Ağustos ayında zalim Esed'in eşi Esma Esed'e meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye rejiminden yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye rejiminin sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esed’e askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

Esma Esed kanser oldu
DÜNYA
Esma Esed kanser oldu

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