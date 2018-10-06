Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoğrafı yayınlandı 2011'den bu yana kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Tedaviye ilk başladığı günlerde 'Esma Esed'in durumu iyi' açıklamaları yapılmıştı ancak bu fotoğraf Esma Esed'in sağlık durumunun iyi olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 15:32 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 15:37 Diğer