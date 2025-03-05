Kayıp savaş uçağının enkazı ve 2 pilotun cesedi bulundu

Güneydeki Bukidnon kentine "isyancılarla mücadele için" gönderilen Filipinler'e ait FA-50 savaş uçağı ile dün gece iletişim kesildi.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, savaş uçağının enkazı ile iki pilotunun cesetlerini, Kalatungan Dağı'ndaki ormanlık alanda buldu.

Askeri yetkililer, FA-50'nin, Bukidnon'daki Cabanglasan bölgesine "isyancılarla mücadeleye" destek için gönderildiğini bildirdi.

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF), FA-50'deki 2 pilotun, uçak düşerken fırlatma yöntemiyle kurtulup kurtulmadığının henüz netleşmediğini açıkladı.

"Hava Kuvvetleri, derin bir üzüntüyle uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini bildiriyor"

"Hava Kuvvetleri, derin bir üzüntüyle uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini bildiriyor"

PAF Sözcüsü Albay Consuelo Castillo, kazanın nedeni hakkında "kesin bir şey söyleyemeyeceklerini", kapsamlı bir soruşturma süreciyle gerçek nedeni saptamaya çabalayacaklarını duyurdu.