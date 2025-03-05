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Kayıp savaş uçağının enkazı ve 2 pilotun cesedi bulundu

Kayıp savaş uçağının enkazı ve 2 pilotun cesedi bulundu

12:305/03/2025, Çarşamba
AA
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Filipin Hava Kuvvetleri, kazanın nedeni hakkında kesin bir şey söyleyemeceklerini bildirdi.
Filipin Hava Kuvvetleri, kazanın nedeni hakkında kesin bir şey söyleyemeceklerini bildirdi.

Filipinler'de dün kaybolan savaş uçağının enkazı ve 2 pilotun cesedi ülkenin güneyinde bulundu.

Güneydeki Bukidnon kentine "isyancılarla mücadele için" gönderilen Filipinler'e ait FA-50 savaş uçağı ile dün gece iletişim kesildi.


Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, savaş uçağının enkazı ile iki pilotunun cesetlerini, Kalatungan Dağı'ndaki ormanlık alanda buldu.


Askeri yetkililer, FA-50'nin, Bukidnon'daki Cabanglasan bölgesine "isyancılarla mücadeleye" destek için gönderildiğini bildirdi.


Filipin Hava Kuvvetleri (PAF), FA-50'deki 2 pilotun, uçak düşerken fırlatma yöntemiyle kurtulup kurtulmadığının henüz netleşmediğini açıkladı.


PAF açıklamasında,
"Hava Kuvvetleri, derin bir üzüntüyle uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini bildiriyor"
ifadeleri kullanıldı.

Ulusal basında, olaya yönelik soruşturmanın sürdüğü, PAF envanterindeki FA-50 savaş uçaklarının yere indirildiği aktarıldı.


PAF Sözcüsü Albay Consuelo Castillo, kazanın nedeni hakkında "kesin bir şey söyleyemeyeceklerini", kapsamlı bir soruşturma süreciyle gerçek nedeni saptamaya çabalayacaklarını duyurdu.


Taktik tatbikatlar sırasında kayıplara karıştı

PAF'ın dünkü açıklamasında savaş uçağının, bölgede "taktik tatbikatlar" sırasında kayıplara karıştığı bildirilmişti.


Filipinler, 12 FA-50'yı 2015'te "Korea Aerospace Industries Ltd." firmasından 18,9 milyar pesoluk (331 milyon dolar) sözleşmeyle satın almıştı.



#Filipinler
#savaş uçağı
#uçuş

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