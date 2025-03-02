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Kuzey Kore'nin göz dağı ABD'yi harekete geçirdi: Füze testinden günler sonra uçak gemisi gönderdiler

Kuzey Kore'nin göz dağı ABD'yi harekete geçirdi: Füze testinden günler sonra uçak gemisi gönderdiler

15:222/03/2025, Pazar
AA
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Kuzey Kore'nin füze testinden günler sonra ABD uçak gemisi Güney Kore'ye geldi.
Kuzey Kore'nin füze testinden günler sonra ABD uçak gemisi Güney Kore'ye geldi.

ABD'ye ait "USS Carl Vinson" uçak gemisi, Kuzey Kore'nin stratejik seyir füzesi testinden birkaç gün sonra Güney Kore'ye demirledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore donanması konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, USS Carl Vinson uçak gemisinin yanı sıra güdümlü füze kruvazörü USS Princeton ile Aegis füze savunma sistemi donanımlı destroyer USS Sterett'in, Busan kentindeki askeri üsse demirlediği kaydedildi.

ABD donanmasına ait gemilerin, "Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı savunma konusunda ortak duruşlarını göstermek" amacıyla ülkeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Kuzey Kore, 26 Şubat'ta "ülkenin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı nükleer saldırı kapasitelerini göstermek" amacıyla stratejik seyir füzelerini test ettiğini açıklamıştı.

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, bundan önce en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.

#Güney Kore
#Kuzey Kore
#USS Princeton
#USS Sterett
#ABD

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