Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları 11 yıl sonra yeniden başlatıldı

MalayMail'in haberine göre, Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçağı bulmak için harekete geçildi.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti olmuştu. Ancak bir kısmı MH370'e ait olduğu kesinleşen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.