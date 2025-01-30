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Trump'tan uçak kazası sonrası flaş çıkış: ABD'yi karıştıracak detay

Trump'tan uçak kazası sonrası flaş çıkış: ABD'yi karıştıracak detay

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:0930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump uçak kazasında 'sabotaj' ihtimaline dikkat çekti
Trump uçak kazasında 'sabotaj' ihtimaline dikkat çekti

ABD'de iniş sırasında bir yolcu uçağı, havada askeri helikopterle çarpıştı. Kazada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kulenin hatalı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, açıklamasında "sabotaj" ihtimaline dikkat çekti.

ABD'de Washington D.C. yakınlarında meydana gelen uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor. Kolluk kuvvetlerine göre, Potomac Nehri’ndeki arama çalışmalarında şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, henüz hayatta kalan birine rastlanmadığını belirtirken, uçak ve helikopter enkazının nehirde tespit edildiğini açıkladı.



Trump’tan sabotaj iması: Neden söylenmedi?


Eski ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili yaptığı açıklamada olayın ihmal ya da kasıt içerip içermediğini sorgulayan ifadeler kullandı.


Trump,
"Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun süre boyunca uçağa doğru hareket ediyordu. Açık bir gece, uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı ya da aşağı gitmedi, neden dönmedi? Kontrol kulesi, helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine, ne yapması gerektiğini neden söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İYİ DEĞİL!!!"
dedi.


Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Trump’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşecek.




#ABD
#uçak kazası
#Washington

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