Trump'tan uçak kazası sonrası flaş çıkış: ABD'yi karıştıracak detay

"Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun süre boyunca uçağa doğru hareket ediyordu. Açık bir gece, uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı ya da aşağı gitmedi, neden dönmedi? Kontrol kulesi, helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine, ne yapması gerektiğini neden söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İYİ DEĞİL!!!"