Trump'tan uçak kazası sonrası flaş çıkış: ABD'yi karıştıracak detay

ABD'de iniş sırasında bir yolcu uçağı, havada askeri helikopterle çarpıştı. Kazada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kulenin hatalı olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, açıklamasında "sabotaj" ihtimaline dikkat çekti.
ABD'de Washington D.C. yakınlarında meydana gelen uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor. Kolluk kuvvetlerine göre, Potomac Nehri’ndeki arama çalışmalarında şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, henüz hayatta kalan birine rastlanmadığını belirtirken, uçak ve helikopter enkazının nehirde tespit edildiğini açıkladı.
Trump’tan sabotaj iması: Neden söylenmedi?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili yaptığı açıklamada olayın ihmal ya da kasıt içerip içermediğini sorgulayan ifadeler kullandı.
Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Trump’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşecek.