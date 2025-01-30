ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpışarak düştü

ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Black Hawk helikopteriyle havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Edinilen bilgilere göre, uçakta 60 yolcu ile 4 mürettabat, helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyor. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. ABD medyasına göre, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.
Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Potomac Nehri'ne düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.
Dört yolcu nehirden çıkarıldı
Uçakta bulunan 4 yolcunun nehirden çıkarıldığı diğer yolcuları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsünden açıklama
Terör saldırısı şüphesi var mı?
FBI'ın Washington saha ofisinden üst düzey bir yetkili, kazada herhangi bir suç veya terör belirtisi bulunmadığını söyledi.
Yetkili, FBI'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.
'Herkes için dua edelim'
TVNET canlı yayınına bağlanan emekli Pilot Ahmet İzgi, yoğun hava trafiği olan bölgede uçağın bir buçuk saat aynı güzergahta daire çizmesini değerlendirdi.