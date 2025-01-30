ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpışarak düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.





ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.





Potomac Nehri'ne düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.





Dört yolcu nehirden çıkarıldı

Uçakta bulunan 4 yolcunun nehirden çıkarıldığı diğer yolcuları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsünden açıklama

Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi.





Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

Terör saldırısı şüphesi var mı?

FBI'ın Washington saha ofisinden üst düzey bir yetkili, kazada herhangi bir suç veya terör belirtisi bulunmadığını söyledi.





Yetkili, FBI'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.





'Herkes için dua edelim'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin mürettebatı üç kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Üst düzey ordu yetkilileri Washington, DC bölgesinde seyahatlerinde sıklıkla Black Hawks'ı kullanırlar” ifadeleri yer aldı.





TVNET canlı yayınına bağlanan emekli Pilot Ahmet İzgi, yoğun hava trafiği olan bölgede uçağın bir buçuk saat aynı güzergahta daire çizmesini değerlendirdi.

İzgi, "Transponder cihazı ile uçağın veya helikopterin deniz yüzeyinden yüksekliği, hızı ve yön bilgileri görülebilir. Uçaklar birbirlerine yaklaştıklarında alarm verir. Bütün bunların olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla daireler çizmesi mantıklı değil. Helikopter pilotunun uyarı yapması gerekiyordu" diye konuştu.







