Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de bir uçak kazası daha: Havada çarpışıp alev topuna döndüler

ABD'de bir uçak kazası daha: Havada çarpışıp alev topuna döndüler

11:0120/02/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
ABD'de iki uçak havada çarpıştı: Ölüler var.
ABD'de iki uçak havada çarpıştı: Ölüler var.

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi. Arizona'da eyaletinde Marana Bölgesel Havalimanı'nda Lancair 360 MK II tipi uçak ile Cessna 172S tipi uçak, havada çarpıştı. Marana Polis Departmanı, uçaklarda 2'şer kişi olduğunu belirterek kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Arizona eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alev topuna döndüler

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın ardından Cessna uçağının iniş yapabildiğini, diğer uçağın ise pist yanındaki araziye düştüğünü ve alev aldığını belirtti.


Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kule yok

"Kontrolsüz alan" olarak nitelendirilen Marana Bölgesel Havalimanında hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor. Pilotlar, konumlarını diğer uçaklara bildirmek için Ortak Trafik Uyarı Frekansını kullanıyor.

Peş peşe uçak kazaları

ABD'de 30 Ocak'ta Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda askeri helikopterle American Airlines yolcu uçağı havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. Philadelphia şehrinde ise 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi, Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. 11 Şubat'ta Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.



#ABD
#uçak kazası
#çarpışma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SON ÖDEMELER: Mazot ve gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman?