ABD'de bir uçak kazası daha: Havada çarpışıp alev topuna döndüler

ABD'nin Arizona eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alev topuna döndüler

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın ardından Cessna uçağının iniş yapabildiğini, diğer uçağın ise pist yanındaki araziye düştüğünü ve alev aldığını belirtti.





Havalimanı geçici olarak kapatılırken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kule yok

"Kontrolsüz alan" olarak nitelendirilen Marana Bölgesel Havalimanında hava trafik kontrol kulesi bulunmuyor. Pilotlar, konumlarını diğer uçaklara bildirmek için Ortak Trafik Uyarı Frekansını kullanıyor.

Peş peşe uçak kazaları

ABD'de 30 Ocak'ta Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda askeri helikopterle American Airlines yolcu uçağı havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. Philadelphia şehrinde ise 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi, Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. 11 Şubat'ta Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.







