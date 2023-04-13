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Dünya

Kremlin: Ukrayna savaşı bir ölüm kalım mücadelesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğine işaret ederek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi. Peskov, Ukrayna savaşının Rusya için 'bir ölüm kalım meselesi' olduğunu belirterek çatışmanın uzama sebebini NATO'nun artan müdahalesi olarak değerlendirdi.

18:04 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin "bir ölüm kalım meselesi" olduğunu ve NATO'nun artan müdahalesinin çatışmayı uzattığını söyledi.

Peskov, Ukrayna savaşının Rusya için bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirterek, "Bu nedenle tek bir seçeneğimiz var, her şey istediğimiz gibi gitmeli" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Ukrayna'ya yapılan askeri yardıma Rusya'ya karşı yürütülen enformasyon savaşının eşlik ettiğini söyledi.

Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak

Başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret etti. Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklamalarının çelişkiler barındırdığını kaydeden Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi.

Kiev'in askerden arındırma ve Karadeniz'i bir "NATO Denizi" haline getirme çağrıları üzerine Peskov, NATO'yu davet etmenin militarizasyon anlamına gelmesi nedeniyle iki noktanın birbiriyle çeliştiğini söyledi.



#Rusya
#Dmitriy Peskov
#Kremlin
#NATO
#Ukrayna
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