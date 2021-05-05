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Dünya Libya Başbakanı Dibeybe Libya-Türkiye denizcilik anlaşmasından vazgeçmeyeceğiz
ORTADOĞU

Libya Başbakanı Dibeybe: Libya-Türkiye denizcilik anlaşmasından vazgeçmeyeceğiz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Libya ve Türkiye denizlicik anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi konusunda Yunanistan ile aynı fikirde olmadıklarını söyledi. Dibeybe "Yunanistan ile aynı fikirde değiliz ve o anlaşmadan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Libya Başbakanı Dibeybe: Libya-Türkiye denizcilik anlaşmasından vazgeçmeyeceğiz
Abdulhamid Dibeybe

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Libya ve Türkiye denizlicik anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi konusunda Yunanistan ile aynı fikirde olmadıklarını söyledi.

ANLAŞMADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Dibeybe "Libya-Türkiye denizcilik anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz ve o anlaşmadan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dibeybe geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile grörüşmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotaki Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin "Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" görüşünü savunuyor ve "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

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