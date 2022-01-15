Meis’te Yunan işkencesi: Lübnanlı göçmenler kâbus saatlerini anlattı

Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere yönelik kan donduran yasa dışı uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. El Cezire’nin kurtulan mültecilerin ifadelerine yer verdiği haberine göre, Lübnan’dan deniz yoluyla kaçan göçmenler kendilerini Yunan işkencesinin ortasında buldu. İtalya’ya botla geçmeye çalışan göçmenler, motorları bozulunca Meis Adası’na doğru yanaşmak zorunda kaldı. Haberde, bir mültecinin Yunan Sahil Güvenliği’ni arayıp izin istediği, ancak “Yunan unsurlarının kendilerini hoş karşılamayacağını ve yardım etmeyeceklerini” söylediği aktarıldı.

ZORLA BİNDİRİLDİLER

Amani isimli bir göçmen, birkaç dakika sonra Yunan Sahil Güvenlik gemisinin tekneye yanaştığını ve güvenlik güçlerinin yüzlerini siyah maske ile örttüğünü belirtti. Yunan güçlerinin teknelerini gemiye bağladığını aktaran Amani, gruptan bir göçmenin Yunan teknesine binmeyi reddettiğini, ancak Yunan güçleri tarafından dövülerek zorla tekneye bindirildiğini ifade etti.

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YALVARMALARIMIZA KULAK ASMADILAR

Bilal isimli bir göçmenin ifadesine göre ise, Yunan güvenlik güçleri istediklerini yaptırmak için havaya ateş açtı ve korkan göçmenlerin paralarına, telefonlarına, çantalarına ve kıyafetlerine el koydu. Sırılsıklam ve üşümüş olan göçmenleri zorla bir odaya götürdüklerini belirten Bilal, gelmeyi reddedenleri ise elektrikli coplarla döverek zorla odaya soktularını kaydetti. Yunan güçlerinin, odanın derecesini düşürerek mültecilerin donmalarını izlediğini söyleyen Bilal, kadın ve çocukların işkenceden muaf tutulmasını isteyen yalvarmalarına ise kulaklarını kapadıklarını ifade etti.

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TÜRKLER İMDADA YETİŞTİ

Teknelerde yaklaşık 20 saat kürek çektiklerini ve artık ölümü beklediklerini ifade eden göçmenler, son çare olarak telefonlarla acil durum numaralarını denediklerini ifade etti. Sonunda birinin telefonu açtığını belirten Bilal isimli göçmen, “Türkler cevap verdi ve bize İzmir sularında olduğumuzu söylediler. Yaklaşık dört saat sonra bir Türk mavnası geldi ve bizi kurtardı” dedi. Atina yönetiminin göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri Batı tarafından da sıkça eleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu, Yunanistan’daki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için bağımsız bir mekanizma kurulmasını talep etmişti.

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İTALYA BU TARAFTA!

İşkence ile geçen geceden sonra Yunan güvenlik güçlerinin mültecileri 4 gruba ayırdığını belirten göçmenler, 12 kişilik botlara 20-25 kişiyi zorla bindirildiklerini belirtti. Daha sonra bir Yunan memurun botlara yanaşarak “İtalya bu tarafta” diye dalga geçtiğini ve denize itildiklerini ifade eden mülteciler, birkaç kişinin telefonu hariç eşyalarına el konulduğunu, itiraz edenlerin ise dövülmekle tehdit edildiğini bildirdi.