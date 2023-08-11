Netanyahu'ya ateş püskürdüler: Dövülmüş bir köpek gibi görevini bırakacak

MOSSAD'da başkan yardımcılığı dahil; İsrail ordusundaki "Sayeret Matkal" adlı özel biriminde ve İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda uzun yıllar general olarak görev yapan emekli Amiram Levin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu..

Netanyahu'nun ülkesi için geçmişte başarılı bir siyasi liderlik yaptığını ancak durumun artık öyle olmadığını söyleyen Levin, "Onun hakkında endişeleniyorum. Dövülmüş bir köpek gibi görevini bırakacak. Tarihin çöplüğüne atılacak. " dedi.





Netanyahu koalisyonunun, kritik maddelerini Meclis'ten geçirdiği ve ülkede büyük protestolara neden olan yargı reformuna değinen emekli general Levin, ülkeyi bir grup delinin yönettiğini ve ülkeyi mahvettiğini söyledi.

Eski MOSSAD Başkanı Tamir Pardo

Eski Mossad Başkanı da Netanyahu'ya ateş püskürdü

Eski MOSSAD Başkanı Tamir Pardo da Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini hedef aldı.





"Aşırılık Yanlıları Yecüc ve Mecüc Savaşı İstiyor"

Eski Mossad Başkanı Pardo, Yediot Ahronot gazetesinde kaleme aldığı, "Aşırılık Yanlıları Yecüc ve Mecüc Savaşı İstiyor" başlıklı makalesinde, Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetini hedef aldı.





Pardo, yazısında, İsrail'in kuruluşuna fikir ve eylemleriyle öncülük eden Theodor Herzl ve Haim Weizmann gibi Siyonist liderlerin öne çıkardığı, tarihi Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını ifade eden "Siyonist rüya" için taşıdığı endişeleri aktardı.





Hükümet koalisyonundaki aşırı sağcı, ırkçı ve aşırı dindar yoğunluğa işaret eden Pardo, "Mesihçiler ve faşistler, antisiyonist bir Haredi blokunu (Ultra-Ortodoks Yahudiler), kabuk değiştiren ve partisini (Likud) sağcı demokrattan ırkçı bir Ortodoks diktatörlüğe dönüştüren bir başbakana (Netanyahu) bağladılar." ifadelerini kullandı.





"Geçen her gün Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulunan Pardo, ABD'yi işaret ederek, "Umalım ki dünyadaki dostlarımız bize yardım etsin." temennisinde bulundu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi





İsrail'de 2022 yılının son günlerinde göreve başlayan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, aşırı sağcı ve aşırı dindar partileri içinde barındırıyor.





Görevdeki koalisyon, İsrail siyasi tarihinin en aşırı sağcı hükümeti olarak değerlendiriliyor.





Netanyahu'nun hükümeti kurduğu süreçte koalisyon anlaşmalarının en önemli kısmını, başta tartışmalı yargı düzenlemesi olmak üzere yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve aşırı sağcı isimlere yönetimde kritik görevler verilmesi gibi maddeler oluşturuyordu.



