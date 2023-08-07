Pakistan'da tren raydan çıktı: 30 ölü 50 yaralı

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi’den Ravalpindi’ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu. Rafik, kazanın “teknik bir arıza” ya da “sabotaj” sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Yerel Polis Şefi Younas Chandio, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 50 yaralının ise yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi. Arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çekti. Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Pakistan’da Haziran 2021’de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.