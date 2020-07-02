Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalma önü açıldı

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Ayasofya duruşması TVNET'te tartışılıyor: Danıştay bu kararla topu siyasete atıyor

Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin 15 gün içerisinde yazılı açıklama yapacak olması tartışmaları beraberinde getirdi. TVNET canlı yayınında konuşan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, "1990'lı yıllardaki başvurularda Danıştay, genel olarak topu siyasete attı. Bugün de benzer bir durum söz konusu." yorumunda bulundu.