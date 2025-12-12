Rusya'dan AB’ye gözdağı: Hukuki yaptırım başlatırız

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna için kullanma planı değerlendirildi.
Açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın ulusal mahkemeler, yabancı devletlerin yargı organları, uluslararası kuruluşlar, tahkim mahkemeleri dahil tüm yetkili makamlarda söz konusu karara yönelik adım atacağının altı çizildi.
Dondurulmuş Rus varlıkları
AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.
Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.
Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.
Belçika, Ukrayna'ya mali desteğin AB'nin ortak borçlanmasıyla sağlanmasını uygun buluyor.
Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya güveni zedeleyebileceğinden endişeli.
Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.