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Saddam'ın torunu kitabında dedesini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terkettiklerini anlattı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil: 2003 ABD işgali sonrası biz çocuklar ve kadınlar ülkeyi Irak-Suriye sınırından yürüyerek terkettik.

Haber Merkezi AA
Saddam Hüseyin
Saddam Hüseyin

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil, ABD'nin 2003'teki işgali sonrası ülkeyi Irak-Suriye sınırından yürüyerek terkettiklerini söyledi.

  • Kamil (32), "Saddam'ın Torunu" adlı kitabıyla ilgili verdiği röportajda, "Ben Irak vatandaşıyım ve Saddam Hüseyin'in, kızı Rağad'tan torunuyum." dedi.

Saddam'ın torunu Harir Hüseyin Kamil, kitabında dede Saddam, ailenin kadınları ve kendisinin Saddam ile anılarına yer veriyor.nn

Ürdün'de Kanada İşletme ve İktisat Fakültesinde eğitim aldığını belirten Kamil, ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi nasıl terkettiklerini anlattı. "ABD güçleri Irak'a girince tüm aile fertlerimiz, herkes çocuklarıyla ülkeyi terketti." diyen Kamil, şöyle devam etti:

"Ülkeyi terkettimiz gece soğuk ve aşırı karanlıktı. Saddam'ın kızları Rağad (annesi) ve Rana'nın çocuklarıyla Musul'da oldukları haberleri sızdırılınca ülkeyi terkettik. Biz çocuklar ve kadınlar can güvenliğimizin olmamasından dolayı ülkeyi Irak-Suriye sınırından yürüyerek terkettik. Bu bizim için büyük bir riskti. Suriye güçleri orada insanların olduğunu anlasaydı, rastgele ateş açma yetkisi vardı. Suriye'de sayılı günler geçirdik. Irak pasaportu taşımıyorduk ve herhangi bir şey düşünmemiz de zordu. Daha sonra Ürdün tarafından konuk edildik. Bugüne kadar Irak pasaportuna sahip olamadığımız için bize Arap pasaportu verildi. Buna ilaveten aylık maaş ve ev verildi. Bu durum günümüze kadar devam ediyor. Benim gibi evlenen veya eğitim için yurt dışına gidenler (diğer torunlar gibi) hariç. "

"Tehdit alıyoruz"

Kamil, Saddam'ın ailesinin, özellikle annesi ve kendisiyle kardeşlerinin bazı taraflardan ölüm tehditleri aldıklarını ifade etti.

Irak terketmelerinin ardından İngiltere'den "konuk edilme" teklifi aldıklarını anlatan Kamil, "Ancak bu teklif diğer ülkeler gibi orada hiçbir siyasi faaliyet yapmama karşısında yapıldı." diye konuştu.

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Kitapta ne anlatılıyor?

Saddam'ın torunu Harir Hüseyin Kamil, kitabında dede Saddam, ailenin kadınları ve kendisinin Saddam ile anılarına yer veriyor. Kitabında ABD işgalinin ilk dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamil, son bölümde de dedesinin idam edilişine değiniyor.

Kamil'in "Saddam'ın Torunu" kitabı, geçen aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde düzenlenen 37. Uluslararası Kitap Fuarı'nda tanıtıldı.

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