Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem kasabasında yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas tarafından işletilen Kormor Gaz Sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan yaptığı açıklamada, saldırıda Yemenli 4 çalışanın öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.





Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgileri olmadığını belirten Ramazan, İHA'nın sahadaki petrol depolama alanına isabet ettiğini aktardı.





Saldırı IKBY'de gaz üretiminin durdurulmasına ve elektrik üretiminin 2 bin 500 megavat azalmasına yol açarken, IKBY Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin enerji santrallerine gaz tedarikinin yeniden başlatılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.





Bağdat'a çağrı





IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Barzani, "Süleymaniye'ye bağlı Çamçemal'deki Kormor Gaz Sahasına düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Bu tür saldırıların ülkenin huzur ve istikrarını tehlikeye attığını kaydeden Barzani, Irak federal hükümetinin ilgili makamlarının bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için üzerlerine düşen görevi yapması ve saldırının faillerinin yakalanarak cezalandırılması gerektiğini ifade etti.





ABD'den kınama





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, IKBY'deki enerji altyapısına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu tür saldırılar Irak'ın egemenliğine hakarettir. Yetkilileri olayı soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz. ABD, Irak'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemek için Irak hükümeti ve IKBY ile birlikte çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



















