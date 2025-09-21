Yeni Şafak
Trump'tan Bagram tehdidi: 'Kötü şeyler olacak'

07:2221/09/2025, Pazar
AA
Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadesini kullandı.

Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti.


Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

