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Dünya Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
ORTADOĞU

Türk Deniz Kuvvetleri 3 bölgede NAVTEX ilan etti: Libya açıklarında dev tatbikat gerçekleştirilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlendi. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında yeni bir eğitim faaliyeti icra edecek.
Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında yeni bir eğitim faaliyeti icra edecek.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de harbe hazırlık eğitimi icra edecek.

Libya açıklarında eğitim yapmak için NAVTEX ilan eden Türk Deniz Kuvvetleri, eğitim alanlarının adını Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirledi.

TSK 'HAKİM GÜÇ' OLDUĞUNU TEKRAR ORTAYA KOYDU

Uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimlerde jetler ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesi denendi ve geliştirildi.

17 uçak ve 8 savaş gemisiyle Doğu Akdeniz’de hava ve deniz sahasını kapatan TSK, bölgede hakim güç bir kez daha ortaya koydu.

NAVTEX ilan edilen bölgelerin adı.

11 HAZİRAN'DAKİ TATBİKAT SES GETİRDİ

Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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