Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalıştı: Yolcu bantla bağlandı

Milwaukee’den Dallas-Fort Worth’a giden American Airlines’a ait uçakta yaşanan olayda, yolcunun diğer yolcuların ve uçuş ekibinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi.





Salı günü gerçekleşen olayda, uçakta görevli bir kabin memuruna yönelen yolcu, “Hemen bu uçaktan inmem gerekiyor” diyerek uçak kapısını açmaya çalıştı. Kamu güvenliği raporlarına göre, yolcu giderek daha agresif bir hale geldi ve kabin memuruna zarar verdi.





Yolcunun kapıya doğru hareketlenmesi üzerine, uçakta bulunan diğer yolcular kabin memurunun çağrısıyla müdahalede bulundu.









Yolculardan biri, yolcuyu arkadan sarılarak yere yatırdıklarını ve kabin ekibinin getirdiği bant ve plastik kelepçelerle ellerini, dizlerini ve ayaklarını bağladıklarını söyledi.





Bu şekilde yolcu yaklaşık 30 dakika boyunca kontrol altında tutuldu.





Uçak sorunsuz iniş yaptı

Uçak, Dallas-Fort Worth Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptıktan sonra, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve havalimanı güvenlik ekipleri uçağa girerek yolcuyu gözaltına aldı.





Gözaltına alınan kişinin akıl sağlığı kontrolünden geçirilmek üzere bir değerlendirmeye tabi tutulduğu öğrenildi.









Havayollarında artan yolcu problemleri

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. FAA verilerine göre, pandemiden önce de ciddi bir sorun olan “sorunlu yolcu davranışları” son yıllarda artış gösterdi. 2021’de rekor düzeyde 6.000’den fazla olay rapor edilirken, 2023’te bu sayı 2.000’in üzerinde gerçekleşti.





American Airlines, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin ve ekip üyelerimizin güvenliği ve emniyeti birinci önceliğimizdir. Bu zorlu durumda gösterilen duyarlılık için ekibimize ve yolcularımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.





Son dönemde uçuşlarda yolcuların karıştığı olaylar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay, bir United Airlines uçuşunda bir yolcu, başka bir yolcuyu nedensiz şekilde darp etmekle suçlanmıştı.





Eylül ayında ise bir Frontier Airlines yolcusu, kabin memurunu boğmaya çalışmış ve “Herkesi öldüreceğim” diye tehdit etmişti.



