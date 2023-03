Hafızasını yitirmiş şehirler

Coğrafyamız 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük depremle sarsıldı. İnsanlık için yeni bir durum olmayan deprem her defasında bir şaşkınlık ve çaresizliğe yol açıyor. Nihayetinde yıkım, yok oluş ve çaresizlik insanoğlunun bir yaradılış gerçeğidir. Yeryüzü afetinden korunmak için inşa edilen evler, geçmiş sanki hiç yaşanmamış gibi insanların üzerine çöküp kendisi bir afet haline dönüşebiliyor. Ve biz biliyoruz ki; hafızasını yitirmiş şehir, mankurtlaşmış şehirdir.

Şehirli insan, birlikte yaşadığı topluma karşı sorumlu olan insandır. Yerine getirmediği takdirde müeyyidelerle karşı karşıya kalır. Birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluklar birlikte yaşanılacak şehirleri meydana getirir. Şehir, aynı zamanda hukuki norm demektir. Şehir, bir düzendir, alışkanlıktır ve aidiyettir. Ve her şehrin bir kültürü vardır. Şehir kültürü denildiğinde o şehrin kimliğinden de bahsetmek gerekir. Nihayetinde kimliksiz (isimsiz) bir şehirden bahsedilemez. Şehrin kimliği o şehrin ismidir. Bir şehrin ismi duyulduğunda, okunduğunda veya görüldüğünde hissedilen şey neyse o şehrin ruhu da odur.

Her şehrin bir silueti vardır ve bu siluet o şehrin kimliği ve coğrafyaya uygun mimari eserlerin inşa edilmesidir. O yüzden bir şehrin silueti o şehrin namusudur. Dokunulmazdır. Şehrin siluetine halel getirecek her bir dokunuş, hafızaya uzanmış hain bir dokunuştur. Yapılar değişebilir, dönüşebilir veya bir afet sonucunda yok olabilir; önemli olan hatırayı yaşatmaktır. Nihayetinde şehirler her zaman yıkılmıştır. Kimi zaman bir deprem, bir sel veya sebebini bilmediğimiz şekilde Allah’ın (cc) bir takdiri olarak yok olabilirler. Fakat kimi zaman da insanlar şehirleri kendi elleriyle değiştirip dönüştürebilirler veya yıkılışına sebep olabilirler. Önemli olan şehirler yıkılırken o şehirde neler yaşandığı, neler olduğu, insanların ne tür bir durumla karşı karşıya kaldıkları ve bunlardan daha da önemlisi şehir yıkılırken yerine ne tür bir şehir inşa edildiğidir.