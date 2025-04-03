AB yeniden Türkiye'nin kapısını çaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya politikası ve yeni tarifeler ekleme politikalarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafı yeni işbirliklerine yöneldi. Bu kapsamda, en önemli stratejik partnerlerinden Türkiye ile ekonomik ilişkileri derinleştirme arayışı ön plana çıkıyor. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıların yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirtti.





BİRLİĞİN 5'İNCİ TİCARET ORTAĞIYIZ

Bakan Şimşek, "2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin birliğin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu söyledi.





BİRÇOK SEKTÖRDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekti. Şimşek açıklamasında, şunları kaydetti: "Gümrük Birliği'nin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB iş birliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu iş birliklerine hazırız."





FİNANS DEVLERİ DE KATILIYOR

Toplantı, ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor. Toplantının ilk bölümünde bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri reformlar masaya yatırılacak. İkinci bölümde Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle biraraya gelecek. Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.



