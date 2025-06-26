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Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıdığı belirlenen 'Elipak' marka talaşlı sabunların satışını durdurdu, piyasadaki ürünlerin toplatılması için çalışma başlattı.
Ticaret Bakanlığı
'ndan kritik hamle! Tüketici sağlığını riske atan ürünlere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Son açıklamada, Elipak markasına ait talaşlı sabunların piyasadan geri çekileceği kesinleşti.
Sağlık sorunlarına neden olabilir
Sağlık sorunlarına neden olabilir
Bakanlık,
“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi”
üzerinden yaptığı duyuruda, bu sabunların içeriğinde sağlık sorunlarına neden olabilecek maddeler tespit edildiğini bildirdi.
Uzman analizleri doğrultusunda, söz konusu ürünlerin satışının durdurulacağı ve piyasadaki tüm stokların toplatılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.
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