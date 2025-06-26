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Bu temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor: Sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı

Bu temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor: Sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı

10:4926/06/2025, Perşembe
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Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıdığı belirlenen 'Elipak' marka talaşlı sabunların satışını durdurdu, piyasadaki ürünlerin toplatılması için çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı
'ndan kritik hamle! Tüketici sağlığını riske atan ürünlere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Son açıklamada, Elipak markasına ait talaşlı sabunların piyasadan geri çekileceği kesinleşti.


Sağlık sorunlarına neden olabilir


Bakanlık,
“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi”
üzerinden yaptığı duyuruda, bu sabunların içeriğinde sağlık sorunlarına neden olabilecek maddeler tespit edildiğini bildirdi.

Uzman analizleri doğrultusunda, söz konusu ürünlerin satışının durdurulacağı ve piyasadaki tüm stokların toplatılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.




#Sağlık
#Ticaret Bakanlığı
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