Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

"Türkiye'nin, biliyorsunuz, en büyük olayımız ülke olarak cari açık. Yani ihracatımız çok artıyor, ihracat arttıkça ithalatımız daha da fazla artıyor. Büyüyen bir ülkeyiz, genç bir nüfusumuz var, sanayimiz çok gelişiyor ve her sektörde inkişaf ediyor. Her sektörde bir Türkiye adım atıyor.Ege Bölgesi Türkiye'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz, zamanında Volkswagen geldi, Manisa'ya yatırımı yapacaktı. Sonra bir şekilde vazgeçtiler ama onlar gelip bu gemiyi ve bu hattı incelemişlerdi. Demişlerdi ki ‘Bizim Manisa'ya yatırım yapmamız için bu geminin ve bu hattın çalışıyor olması lazım.' Ve elhamdülillah, bugün o gün. Bugün o güne geldik ve ilk seferimizi yapacağız. Ege Bölgesi'nin Avrupa ihracatında hem zaman tasarrufu olacak arkadaşlar. Bir tren vagonunun, Avrupa yakasına geçmesi yerine göre dört gün, beş gün, altı-yedi gün alıyor. Ama Erdeniz başladığında bu proje sayesinde iki güne düşecek. Zaman zaman bir günün altına düşecek. Çünkü Manisa'dan kalkan bir tren, 11 saat sonra Balıkesir'de, Bandırma'da; burada 4 saat sonra da Tekirdağ'da olacak. Orada da ihracatla gidecek. Şimdi ihracat günlerimiz için büyük kolaylık olacak.Biliyorsunuz, tırlar bütün sınırlarda çok bekliyorlar, uzun süre bekliyorlar gümrükleme işlemleri için. Ama trenler yerinde gümrüklendiği için daha az bir sürede, belki iki-üç saatte gümrüklerden geçiyor olacaklar. Bir tanesi ağırlık. Çünkü Türkiye büyüdükçe kaynakların da çeşitlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, Edirne'de olan bir kömür madeninin en iyi değerlendireceği yer Muğla'daki termik santral. O zaman bu kömürün oraya gitmesi gerekiyor. Bunu kara yolu fiyatlarıyla taşımak, sayın bakanım, çok çok kolay değil. Ama bu gemi, bu hat başladığında ki burada TCDD Ulaştırma Genel Müdürü ve ekibi çok büyük emekler verdiler. TCDD'nin kendisi çok büyük emekler verdi. Sayın Bakanımız, zaten siz çok emek verdiniz buna. Bu hat başladığında, Ege Bölgesi ile Trakya arasında da iç ticaret çok artacak. Sadece ihracat diye algılamamak lazım. Aynı zamanda örneğin Trakya çimento, Ege Bölgesi satışlarını çok kolay yapamıyor, fiyat tutturamıyor. Bu hat başladığında belki günde iki sefer, yani iki kata kadar sadece inşaat, çimento ve kömüre çalışacak. Hatları kurmak, sayın bakanım, çok kolay bir şey değil. Çin, dünyaya bütün koridorlarla bağlandı. Bizim burada kendi içimizde Bandırma-Tekirdağ diye gördüğümüz hat aslında Çin-Londra hattına bağlanan bir parça. O hattın bir parçasını biz şu anda bağlıyoruz. Biliyorsunuz, Marmaray'dan şu anda yük geçebiliyor. Ama geceleri sadece iki katar geçebiliyor. Bu hat başladığında, inşallah ileride gemi sayıları da çok artar. İki olur, üç olur, altyapı kaldırdığı kadar devam eder. Bu hat başladığında artık Anadolu'yla Avrupa'nın, Çin'le Avrupa'nın ticari emtia olarak seferleri, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, daha kolay, daha uygun fiyatlı ve daha kısa zamanda gerçekleşebiliyor olacak. Bugünü bize nasip eden Allah'a hamdolsun" dedi.