Bedelliden 1.7 milyon kişi yararlandı

2014 yılında ise başvuru sayısında ciddi artış yaşandı. Bu süreçte 203 bin 950 kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Bunun devlete katkısı ise 3 milyar 671 milyon 100 bin TL oldu. 2018 yılında 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti için şu ana kadarki en fazla başvuru sayısına ulaşılmıştı. 2018 yılında bedelli askerliğe 635 bin 631 kişi başvurdu ve 9 milyar 534 milyon 465 bin TL gelir elde edildi. 2019 yılında 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile sürekli hale gelen bedelli askerlik uygulaması ile o dönem 49 bin 107 kişi askerlik için başvuruda bulundu ve 1 milyar 631 milyon 825 bin 610 TL devlet kasasına girdi. 2020 yılında bedelli askerlikten faydalanan 71 bin 633 kişi toplam 2 milyar 603 milyon 280 bin 867 TL ödedi. 2021 yılına gelindiğinde bedelli askerliğe başvuran 112 bin 592 kişi 4 milyar 741 milyon 354 bin 716 TL ödeyerek hazineye katkıda bulundu. 2022 yılında bir önceki yıla göre başvurularda iki katı artış yaşandı. 228 bin 277 bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaş 16 milyar 361 milyon 149 bin 561 TL ödeme yaptı.