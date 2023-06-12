Deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 yılda 8 kat arttı

Küresel enerji yatırımlarının 2023 yılı içerisinde 2,8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, yatırımların yarısından fazla miktara denk gelen 1,7 trilyon dolarlık kısmının temiz enerji teknolojilerine yönelik olarak gerçekleştirileceği ve güneş enerjisi yatırımlarının petrol üretimi için ayrılan harcamaları ilk kez geride bırakacağı tahmin ediliyor.