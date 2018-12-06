FETÖ’cü iş adamının oteli icradan satılıyor

Alila Deluxe Termal Hotel&SPA için belirlenen bedel 154 milyon 952 bin TL. Otelin ismini daha önceden FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in “Nil” olarak koyduğu gündeme gelmiş ancak Acar yalanlamıştı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde yer alan ve yakınında bir çok büyük otelin yer aldığı Alila Deluxe Termal Hotel&SPA’nın icradan satışını özel bir banka talep etti. 24.269,92 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel aynı zamanda Nil Luxury Thermal Otel Spa olarak da anılıyor. Nil isminin ise FETÖ lideri Gülen tarafından konulduğu iddia edilmişti.

İlk ihale 18 Ocak'ta

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dev termal otelin ihalesi 18 Ocak 2019 günü saat 10:00 - 10:10 arasında açık artırma suretiyle yapılacak. Satılmazsa ikinci satış için belirlenen tarih 12 Şubat 2019 olarak belirlendi. Otel için belirlenen muhammen bedel ise 154 milyon 952 bin 24 TL.

Otel 300 odalı ve 5 yıldızlı

300 odası bulunan termal otel 5 yıldızlı. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından, oyun salonuna, mescidden, termal-jakuzili termal, ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

Otelin satış şartnamesine göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde bulunan tesis, Afyonkarahisar şehir merkezine 10 kilometre ve Zafer Havalimanı'na 40 kilometre yani 30 dakika, otogara ve Afyon merkeze 10 dakikalık mesafede konumlanıyor.

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Sahibine 10 yıl 6 ay ceza verildi

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012'de, diğer bir bölümü ise 2013'te devreye girerken tamamı 2015'te açıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra ise ‘Nil’ otelinin ismini Fethullah Gülen’in verdiği iddialarını yalanlayan işadamı Ali Acar, darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alınmıştı.



Ali Acar

Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulunmuştu. Tutuklu bulunan Ali Acar, geçen yıl başında sonuçlanan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Acar aynı zamanda Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı.

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