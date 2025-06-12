Güneş paneli üretiminde kalitesi tescillendi: Kalyon dünyada en iyiler arasında

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde faaliyet gösteren Kalyon PV, güneş paneli sektörünün uluslararası kalite değerlendirme programı Kiwa PVEL 2025'te önemli bir başarıya imza attı. Kalyon PV, bu yıl dünya genelinde 53 üreticinin 388 panel modelinin değerlendirildiği Kiwa PVEL tarafından yürütülen "Product Qualification Program" (PQP) kapsamında tüm kalite testlerinden başarılı sonuçlar elde etti ve "En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri" listesindeki 8 firma arasında yer aldı.

Programda PV paneller için yapılan 6 farklı testi (yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID) başarıyla geçen Kalyon PV, ürettiği "TOPCon" teknolojisine sahip çift camlı panellerin uluslararası kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını tescil etti. Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, "Uluslararası bağımsız bir kuruluş Kiwa PVEL tarafından gerçekleştirilen bu zorlu testlerden başarıyla geçen ilk ve tek Türk şirketi olmak, bizim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu. Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel ölçekte bir kez daha tescil edildi" değerlendirmesinde bulundu.