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Hububat alım fiyatları belli oldu

Hububat alım fiyatları belli oldu

09:433/06/2025, Salı
AA
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Toprak Mahsulleri Ofisi
Toprak Mahsulleri Ofisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 12 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, TMO'nun 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek,
"2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir"
ifadesi kullanıldı.

30 gün içinde hesaplara yatırılacak

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uyulması halinde 'planlı üretim desteği' olarak verileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Alım fiyatı, ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlendi.
  • Açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere ton başına 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacak.
  • Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçecek.


#Arpa
#ekmeklik buğday
#Hububat alımı
#Toprak Mahsulleri Ofisi
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