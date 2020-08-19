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Ekonomi İhracatçılara 27,5 milyar dolar virüs kredisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçılara 27,5 milyar dolar virüs kredisi

Türk Eximbank’ın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçıya sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı. Pandemide 5 bin 57 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebi karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Eximbank, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde aldığı kararlar ve verdiği desteklerle ihracatçının yanında olmaya, normalleşme döneminde de ihracatçılara destek vermeye devam ediyor.

KREDİ KULLANIM ORANI YÜZDE 12 ARTTI

Eximbank

Daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Türk Eximbank’ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak, 27,5 milyar dolara ulaştı. Kredi kullandırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 18,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca pandemi döneminde 5 bin 57 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebi karşılandı. Öte yandan 180’in üzerinde ülkede geri ödememe riskine karşı sigorta kapsamına aldığı Türkiye’den ürün alan ithalatçı sayısını dünya genelindeki olumsuz konjoktüre ve pandemiye rağmen yüzde 5 artıran banka, ihracatçıların gerçekleştirdiği 9 milyar doların üzerinde sevkiyatı sigortaladı.

ÖDEMELER UZUN VADEYE YAYILIYOR

Türk Eximbank’ın son dönemde orta ve uzun vadeli kredileri teşvik etmesi sayesinde ihracatçılar, uzun vadeli kaynağa uygun koşullarda erişim fırsatı buldu. Orta ve uzun vadeli kredilerin payı 15 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana bir önceki yıla göre yüzde 327 artış gösterdi ve toplam krediler içerisindeki payı yüzde 30’a ulaştı. Böylece pandemi döneminin olumsuz etkilerinin atlatılmasında destekler uzun vadelere yayılarak ihracatçıları rahatlattı. Bu kapsamda İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi azami 5 yıl vadeyle, İhracata yönelik Yatırım Kredisi ise azami 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılara sunuluyor. TCMB kaynaklı kredilerde ise TCMB uygulamaları çerçevesinde kredi kullandırımlarına devam ediliyor.

Kaynak arttı maliyet azaldı

  • Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalardan ve çok uluslu kurumlardan yeni kaynaklara ulaşırken, maliyetlerini de düşürdü. Mayıs ayında gerçekleştirilen iki sendikasyonda yenileme oranları yüzde 126 ve yüzde 134 olarak belirlenirken, maliyetler de avroda 40, dolarda 25 baz puan azaldı. Yine haziran ayı sonunda Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 380 milyon avro kaynak sağlandı. Söz konusu kaynak bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem oldu. İhracatçılara sunulan gayri nakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında gerçekleştirilen garanti iş birliği anlaşmalarında en son bu ayın başında Danimarka’nın ihracatı destekleme kuruluşu EKF Danmarks Exportkredits ile imzalar atıldı. İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda’nın ihracat destek kuruluşlarıyla da görüşmelere devam edildi.

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